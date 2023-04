Pancho Saavedra tras ser confirmado como el nuevo animador del Festival de Viña: "Es un sueño de niño"

14 abr. 2023 - 11:10 hrs.

Luego que Martín Cárcamo confirmara que se bajaría del Festival de Viña del Mar 2024, la gran duda que quedaba era quién ocuparía su lugar.

Y dicha interrogante quedó respondida en menos de 24 horas, ya que los canales organizadores, TVN y Canal 13, confirmaron a Francisco "Pancho" Saavedra en la animación

Confirman a Pancho Saavedra en la animación

En el matinal "Tu Día", Martín Cárcamo llegó con una Gaviota de Oro en la mano y se la entregó a Pancho Saavedra, simbolizando el cambio de mando en la animación

"Que te vaya increíble, sé que lo vas a hacer espectacular, que lo vas a disfrutar", indicó Cárcamo antes de entregarle dicho premio, ante su colega visiblemente emocionado.

Francisco "Pancho" Saavedra

"Lo único que te deseo es suerte, alegría, disfrútalo (...) vas a tener una estupenda compañera" sentenció, refiriéndose a María Luisa Godoy.

Pancho Saavedra contestó y agradeció la "generosidad" de Martín de marginarse del Festival de Viña del Mar. 2: "Es un sueño de niño (...) gracias por tu profesionalismo, consejos, entrega, y por tu generosidad de dejarme vivir esta experiencia atómica".

"Cuando a uno le ofrecen algo así, el que diga que no, está mintiendo (...) me enteré y siento lo mismo que ahora, estoy tiritando. Vengo siempre al matinal y nunca me había pasado esto, estoy nervioso, transpirando", agregó.

Cabe destacar que el Festival de Viña 2024 es el último que tienen Canal 13 y TVN, correspondiente a la licitación de 4 años que firmaron con el municipio de la comuna.

