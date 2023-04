Pancho Saavedra será el nuevo conductor del Festival de Viña del Mar

14 abr. 2023 - 10:10 hrs.

Durante la noche del jueves 13 de abril, el conductor de televisión Martín Cárcamo confirmó a través de una entrevista que dejará la animación del Festival de Viña del Mar para el año 2024.

"Cuando terminó el Festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido", explicó en una entrevista con el portal web de Canal 13.

En este sentido, al ratificar su decisión dijo que "por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores".

Francisco Saavedra será el nuevo conductor

Luego que se conociera su decisión, de inmediato comenzó la búsqueda de quién sería el nuevo conductor del certamen ícono del verano.

Si se desea repetir una dupla compuesta por un hombre y una mujer, entre las figuras masculinas de Canal 13, uno de los nombres que está ratificado para el certamen es el de Francisco "Pancho" Saavedra.

En el matinal de TVN, se confirmó que María Luisa Godoy y Saavedra serán los encargados de animar el evento festivalero.

Cabe recordar que el de 2024 es el último Festival de Viña del Mar que tienen Canal 13 y TVN, correspondiente a la licitación por 4 años que hicieron en el 2019.

