"Qué clase de valores te enseñaron": Coté López responde con todo a polémica pregunta en Instagram

13 abr. 2023 - 18:00 hrs.

La influencer María José "Coté" López es una de las chilenas con mayor presencia en Instagram, acumulando más de 2 millones de seguidores en dicha plataforma.

Con ellos suele interactuar abriendo de forma frecuente la dinámica de preguntas y respuestas, permitiendo a ellos dejarle de forma directa sus inquietudes.

Polémica respuesta de Coté López

Durante esta semana, Coté abrió esta opción recibiendo todo tipo de preguntas, de las cuales contestó algunas con directas respuestas.

Una de las interrogantes más polémicas tuvo que ver con su vida personal. Un internauta le escribió: "¿Tendrías un amigo pobre?", recibiendo una contundente respuesta de la influencer.

Sobre una imagen en la que aparece la mitad de su rostro, López respondió: "Wow, esa pregunta me hace pensar qué clases de valores te enseñaron, porque no clasifico a las personas ni amistades por su bolsillo".

Coté López especuló sobre cómo sería su vida soltera

En esta dinámica, un seguidor también le consultó sobre cómo se ve a ella misma como persona en el plano sentimental.

Al respecto, contestó que "nunca me he considerado una santa", pero eso para ella no significa estar en el lado opuesto necesariamente.

"Me siento normal. Postdata: Igual estoy casada, quizás en otras circunstancias las cosas serían diferentes... la verdad no sé", escribió.

