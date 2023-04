"Me reí mucho": Stefan Kramer saca aplausos con nueva imitación de Pedro Pascal

13 abr. 2023 - 09:30 hrs.

El comediante Stefan Kramer nuevamente sorprendió con una imitación a sus fanáticos, esta vez, del chileno del momento. Nos referimos a nada más ni nada menos que al actor Pedro Pascal.

Durante la noche de este miércoles 12 de abril, Stefan Kramer subió a su cuenta de Instagram un video de exactos 4 minutos y 59 segundos, emulando a Pedro Pascal en su rol de Joel, el personaje del actor en la serie de HBO "The Last of Us".

Ir a la siguiente nota

La imitación de Kramer a Pedro Pascal

En el video, "Pedro Pascal" está en una construcción abandonada, con un rifle en su mano, buscando un lugar seguro sin zombies que lo puedan contagiar.

Tras inmiscuirse en el lugar encuentra a Stefan Kramer, quien, temeroso, le pide que no lo asesine, ya que él no está infectado con el peligroso virus.

Luego le pregunta de dónde es, dándose cuenta de que ambos son chilenos. Pedro Pascal se excusa de que él no habla tan bien el español, siempre con el arma empuñada.

Pedro Pascal

Kramer le explica que él tiene la cura, mostrándole dentro de su mochila un artículo brillante. Esto provoca que Pedro le muestre su confianza, escapando ambos ahora de los zombies.

Finalmente, tras ser amenazados por estos seres, Stefan Kramer sacó la cura: un desodorante que correspondía a la marca que auspició el clip por completo.

Stefan Kramer

"Impactante, qué seco", "este es el mejor comercial que he visto en mi vida", "brillante", "si esa es la cura, está el Metro lleno de infectados", "qué buen comercial, me reí mucho", "increíble", "qué maravilla"; son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en el posteo.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos