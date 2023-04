"Tiene el camino listo": La hermana Clara convencerá a Margarita de seguir su corazón en avance de 'La Ley de Baltazar'

11 abr. 2023 - 22:46 hrs.

El próximo capítulo de "La Ley de Baltazar" nos mostrará cuáles fueron las consecuencias de la decisión que tomó Cristina (Francisca Imboden), de no solo suspender el matrimonio con Baltazar (Francisco Reyes), sino que terminar la relación con él.

Y es que, en una conversación que tendrá Cristina con su hijo Luchito (Luis Rodríguez), entre lágrimas le confirmará que lo que existía entre ella y Baltazar llegó a su fin.

"Ese anuncio por WhatsApp era para suspender el matrimonio no más. Nosotros pudimos haber suspendido (la boda) y haber seguido (la relación) pero no, no se pudo. Se acabó", lamentó.

¿Margarita tomará la iniciativa?

Por otra parte, la hermana Clara (Andrea Eltit) le dejará en claro a Margarita (Amparo Noguera) que ahora ella está con el camino libre para tener una relación con Baltazar.

"Piense las cosas como son. Ya no hay casorio. Su sobrina la perdonó y usted ya no es monja. Tiene el camino listo para llegar a Baltazar", sostendrá Clara, frente a una risueña Margarita.

La hermana Clara conversando con Margarita

Y una conversación de similar tenor será la que tendrá el personaje de Amparo Noguera con su hijo biológico, Lucas Jarufe (Francisco Dañobeitía), debido a que este último la instará a que tome una decisión.

"Estaba pensando que esta es la primera vez que los dos están solteros desde que decidieron estar juntos. No sé, de repente me da la impresión que es buena idea retomar cosas que están pendientes", le señalará Lucas a Margarita, avivando la llama del extinto romance de ella con Baltazar.

Lucas Jarufe conversará con su madre biológica

¿Qué decisión tomará Margarita? Esto lo conoceremos en los próximos capítulos de "La Ley de Baltazar", que se emiten de lunes a viernes a partir de las 20 horas

