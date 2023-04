La reinvención de Juan Falcón: Cambia la TV por servicios gastronómicos ofrecidos por él mismo

11 abr. 2023 - 05:45 hrs.

El actor chileno-cubano, Juan Falcón, contó de cómo se ha reinventado y qué cominos ha tomado luego de estar por varios meses alejado de las teleseries, por lo que decidió optar por un emprendimiento propio.

El artista es recordado por su papel donde interpretó hace algunos años a Vittorio en "Verdades Ocultas", célebre y exitosa producción de Mega.

Explorando en el rubro gastronómico

Falcón tiene una parcela en Talagante y optó por incursionar en la cocina, ante la falta de llamados de poder participar en alguna teleserie. En conversación con Las Últimas Noticias , detalló cómo surgió la idea.

Juan Falcón Quincho Boutique fue lanzado oficialmente en Instagram hace unos días con una fotografía del actor posando con una gran parrilla. Un proyecto que él mismo confesó lograr armar con sus amigos.

“Estaba saliendo re poco en la tele. Voy a programas como invitado y cobro algo, pero pensé ¿por qué no explotar el lugar que tengo haciendo algo que me encanta, que es cocinar?”, contó.

Asimismo, añadió que “las ganancias de otras épocas no volverán. Con lo que gané tengo mi casa pagada. Pero ahora si me invitan a una teleserie lo pienso, porque vivo en Talagante, a veces no me sale a cuenta ir a Santiago y volver”.

Detalló que en Quincho Boutique “ofrecemos carne. Puede ser cerdo, vacuno o pescado, todo a la parrilla. También pueden ser Paellas. Como acompañamiento tenemos comida cubana como arroz blanco y porotos negros, yuca con mojo y ensaladas mixtas”.

“¿Cuál es el plus? Es que es un lugar que es mío y yo los voy a atender. Estoy en la parrilla y con ellos mientras comen, me hablan harto de las teleseries”, cerró Falcón.

