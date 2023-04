"Todo el mundo decía que eras un inmaduro": La emocionante escena de Gabriel y su padre en "La Ley de Baltazar"

10 abr. 2023 - 21:43 hrs.

Una emocionante escena fue la que protagonizó Baltazar (Francisco Reyes) y su hijo menor, Gabriel (Simon Pesutic), en el capítulo de este lunes 10 de abril de "La Ley de Baltazar".

Gabriel se encuentra atravesando un duro momento, debido a que se convirtió en el pilar de su novia Anita (Fernanda Ramírez), que se encuentra en quimioterapias por un agresivo cáncer de mama.

Un emocionante momento padre e hijo

En paralelo a lo anterior, por estos días se encuentra ejerciendo su rol de padre con Colomba (Vivian Inostroza), quien cada vez le hace preguntas más difíciles sobre la salud de Anita.

Es en este contexto que Baltazar tuvo una emotiva conversación con su hijo mientras tomaban desayuno, valorando lo mucho que ha madurado "de golpe" en tan poco tiempo. Recordemos que al principio de la teleserie, Gabriel era un vividor que no tenía mayores aspiraciones en su vida.

Gabriel contándole los dramas a su padre

"No me puedo quebrar con ella. Tengo que estar firme, tengo que estar con energía, tirar para arriba, y así he estado. Aunque ahora estoy con poquita energía porque estoy tomando desayuno y estoy solo", indicó Gabriel con la voz entrecortada a su padre.

Ante esa declaración, Baltazar le respondió: "Estás siendo papá. Y los papás no solo estamos para los hijos, sino para ayudar a toda la familia".

Gabriel recibirá el apoyo de su padre en "La Ley de Baltazar"

"Todo el mundo decía que eras un inmaduro, que cuándo ibas a madurar, que eras un cabro mimado y mírate ahora. Haciéndote cargo de tu pareja, su hijo, tu hija, de la suegra (...) te cayó un terremoto encima", añadió.

"Te necesito, viejo. Te necesito un montón", sollozó Gabriel mientras le tomaba la mano a su padre, recibiendo un espaldarazo de él, quien le dejó en claro que "yo siempre voy a estar ahí... mientras se pueda".

