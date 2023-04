"Yo lo veo y no representa la edad que tiene": Jimena Fredes por matrimonio con el 28 años mayor padre de Nicolás Massú

07 abr. 2023 - 15:00 hrs.

Tras su divorcio con Sonia Fried, conocida popularmente como "Tía Sonía", el papá de Nicolás Massú, Manuel, empezó una relación con Jimena Fredes, quien es educadora de párvulos de profesión y tiene 28 años menos que él.

Tras 14 años de relación, ambos se casaron en una ceremonia privada donde estuvieron presentes sus seres queridos, incluyendo a los tres hijos de Massú.

Detalles de la boda

Después de más de una década juntos, decidieron casarse y lo hicieron en una ceremonia celebrada en el restaurante Casa Reñaca. En conversación con Las Últimas Noticias, la novia comentó que "asistieron los tres hijos de 'Manolo', súper bien".

"Nos ayudaron muchos amigos. Uno nos regaló la música, otra amiga nos regaló las flores y dos amigos más nos dieron las tortas", contó la mujer de 47 años.

"Yo estoy feliz, qué quieres que te diga. Llevamos 14 años y mi vida me cambió con ella. La verdad de las cosas es que creo que es lo mejor que me ha pasado y me cayó del cielo, estoy muy, pero muy feliz", consignó el novio al mismo medio.

"No representa la edad que tiene"

Pese a los 28 años que los separan, la pareja no considera que la diferencia sea un obstáculo, de hecho, Jimena fue más allá y declaró que "a 'Manolo' yo lo veo y no representa la edad que tiene. Gracias a su forma de ser tiene más energía que yo, y no se nota".

Cabe recordar que Jimena tiene solo 47 años, mientras que Manuel ya cumplió los 75.

Casi 15 años juntos

Manuel y Jimena se conocieron en la reinauguración del pub Tabolango en la región de Valparaíso.

Era el cumpleaños de la hermana de Jimena, y Manuel ya estaba separado de Sonia, la madre de sus hijos, por lo que estaba comenzando una nueva etapa de su vida.

