"Me hizo un favor": La irónica reacción de Daniela Aránguiz luego que Jorge Valdivia se tapara un tatuaje en su honor

A comienzos de este mes de abril, el comentarista deportivo Jorge Valdivia se tapó un tatuaje que se había hecho en honor a su exesposa, Daniela Aránguiz, varios años atrás.

Cuando eran matrimonio, Daniela y Jorge optaron por tatuarse el nombre del otro en sus brazos. Dicha marca corporal el exfutbolista quiso borrarla, colocando encima un ojo humano con alto nivel de detalle.

La reacción de Daniela Aránguiz

Este hecho repercutió en los medios de comunicación, y llegó hasta un programa de Zona Latina, en el que participa como panelista Daniela.

El nuevo tatuaje de Jorge Valdivia. Abajo de este decía "Daniela"

Allí, la exparticipante de "Mekano" entregó su apreciación sobre el nuevo tatuaje de Jorge, revelando además qué fue lo que hizo ella con el que se había hecho en honor a él.

"Me hizo un favor (tapándose el tatuaje). Le agradezco al señor de alto conocimiento público que haya hecho esto", indicó Aránguiz, agregando que no le parece bien que él mantuviera su nombre tatuado mientras mantiene relaciones con "otras mujeres".

A raíz del ojo que se dibujó, Daniela reveló un curioso detalle de una de las últimas conversaciones que tuvo con Jorge, asegurando que en esa instancia le dijo que "nunca más me iba a poder ver a los ojos, así que si se lo tatuó y llega a ser mío o no, me parece muchísimo. Bonito le quedó".

Por otra parte, sobre el tatuaje que ella tenía con el nombre de él, la ex "Mekano" explicó qué fue lo que hizo con dicha marca corporal. "Yo tenía el nombre de Jorge acá (antebrazo). Como mi hijo se llama Jorge, aproveché y me escribí Agus arriba (nombre de su otra hija), así que eso es como borrarlo. Me quedo con un recuerdo mucho más lindo que son mis dos hijos", sentenció.

Tatuaje de Daniela Aránguiz. Se lo hizo en 2021

