Tuvieron que detener el partido: Marco Grimalt perdió su anillo de matrimonio en pleno encuentro de vóleibol playa

Un "chascarro" fue el que vivió el destacado voleibolista chileno Marco Grimalt mientras jugaba un partido junto a su primo, Esteban Grimalt, en las arenas de una de las playas de El Quisco durante este sábado 1 de abril.

Resulta que los Grimalt estaban jugando un duelo correspondiente al Circuito Nacional de Vóleibol Playa frente a Noé Aravena y Vicente Droguett. Al comenzar el primero tiempo, Marco, quien andaba con su argolla de matrimonio en su dedo anular, la perdió en la arena.

Marco Grimalt perdió el anillo en la arena

"Al golpear la pelota se dio cuenta de que no tenía el anillo de matrimonio. El partido se detuvo, todos se agacharon a buscar entre la arena, incluido el árbitro y los rivales. La gente empezó a gritar 'y va a quedar la cag...'. Después de unos segundos de búsqueda, Marco dijo que siguieran el partido porque el cuerpo se les iba a enfriar", contó a Las Últimas Noticias (LUN) Andrea Albornoz, quien estaba en la galería presenciando todo.

Luego que finalizaran el primer set, todos comenzaron nuevamente a buscar el anillo perdido, sin éxito. Lo mismo pasó después que terminaran el segundo set.

Todos buscaron el anillo perdido en la arena

Tras finalizar el partido, el resultado cambió y de forma exitosa, ya que llegó un hombre llamado Guillermo Herrera, con un detector de metales, quien en cosa de minutos logró dar con la joya.

¿Se enteró su esposa Isabel Jimeno?

Marco Grimalt e Isabel Jimeno están juntos desde el 2011, y contrajeron matrimonio en abril de 2019. Para este partido ella no pudo asistir, ya que tenía un compromiso previo agendado. De todas formas se enteró de lo ocurrido, debido a que su propio esposo le contó.

"Estuve toda la mañana ocupada, entonces no pesqué el celular. Marco me escribió para contarme que después de un bloqueo había perdido el anillo, pero que lo había logrado encontrar gracias a un detector de metales. Yo me reí no más", reconoció Jimeno al citado medio.

Sobre la joya, la médica indicó que es el típico anillo de oro con el nombre de ella inscrito y la fecha del matrimonio.

"Cuando los mandamos a hacer los hicimos pensando que era una posibilidad real que uno de los dos lo perdiera. Tampoco me iba a enojar porque a mí también me puede pasar. Por ahora, estamos invictos", cerró.

¿Se puede jugar vóleibol con joyas?

La Federación de Vóleibol de Chile en su sitio web tiene publicadas las reglas de esta disciplina jugada en playa, afirmando que no está permitido lucir joyerías dentro de la cancha.

"Se prohíbe utilizar cualquier objeto que pueda causar lesión a un jugador, por ejemplo: joyas, brazaletes, etc.", se puede leer en el apartado 5.3.1.

