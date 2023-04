"Qué alegría verlo prosperar": Famosos actores saludan a Pedro Pascal el día de su cumpleaños

02 abr. 2023 - 13:30 hrs.

Hoy, domingo 2 de abril, está de cumpleaños el famoso actor chileno, Pedro Pascal.

El intérprete de diversos personajes en el cine y la televisión, como Joel en "The Last of Us", Oberyn Martell en "Game of Thrones" y Javier Peña, en "Narcos", cumplió 48 años y los saludos reconocidos colegas no se hicieron esperar.

“Le mando mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar. Es tan merecido. Feliz cumpleaños @pascalispunk!”, escribió, por ejemplo, Mark Ruffalo.

Además, el actor nacional también recibió saludos por parte de Sony Pictures, que compartió una particular ilustración, y de la empresa desarrolladora de videojuegos, Naughty Dog.

Conoce quienes más saludaron a Pedro Pascal

Feliz cumpleaños al Spider-papá, Pedro Pascal. Nuestra sociedad arácnida no estaría completa sin ti. #Spidersona #Spiderverse #SpiderManCruzandoElMultiverso pic.twitter.com/OnxjXD9rtH — Sony Pictures España (@sonypictures_es) April 2, 2023

Happy 48th Birthday to Pedro Pascal!



Our Joel Miller 👏🏻 #TheLastOfUs pic.twitter.com/p7nmAAJ900 — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) April 2, 2023

