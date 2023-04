Conocido meteorólogo e inversión de paneles solares en su casa: "En verano no pagué nada de luz"

01 abr. 2023 - 08:45 hrs.

La cuenta de la luz es probablemente el gasto más grande en un hogar en Chile. Esto ya que usamos la electricidad en todo momento, ya sea para ver televisión, utilizar computadores, cargar teléfonos o mantener estable la conexión a Internet.

Bien lo sabe el meteorólogo Gianfranco Marcone, quien reveló que en temporada invernal, pagaba alrededor de 70 mil pesos en la cuenta de la luz.

Sin embargo, realizó una inversión que, al menos en verano, redujo considerablemente este gasto.

Inversión costosa

El meteorólogo pagó cerca de 4 millones de pesos para instalar ocho paneles solares en su casa. Se trata de un sistema de energía solar tipo on grid, este no viene con batería por lo que no puede almacenarla para la noche.

En conversación con Las Últimas Noticias, Marcone reveló que este sistema generó un impacto importante en la cuenta a fin de mes.

Reducción importante en los gastos

"En verano no pagué nada en la cuenta de la luz. Me salió cero. Antes de instalarlos, en verano gastaba unos 25 mil a 30 mil pesos, tengo todo eléctrico, menos la cocina y el calefont", reveló el meteorólogo.

Sin embargo, recalca que es necesario estar pendiente de su mantención y de no descuidarlos. "No es llegar, ponerlos en el techo y listo".

"No todo lo que brilla es oro, hay que limpiarlos, es igual que el compostaje, si los dejas botados se llenan de moscas o llegarán ratones", explicó Gianfranco al citado medio

