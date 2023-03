Kenita Larraín sobre fin del matrimonio del Chino Ríos y Paula Pavic: "Ojalá no pase lo mismo que yo viví con Marcelo"

31 mar. 2023 - 17:00 hrs.

El pasado viernes 24 de marzo se conoció que Paula Pavic le pidió el divorcio al extenista Marcelo "Chino" Ríos, su marido por 14 años.

Según se informó en el escrito presentado por Pavic en un juzgado de Estados Unidos, uno de los motivos que tuvo para exigir la disolución del matrimonio fue que Ríos, de forma intencional, "ha disipado, desperdiciado, agotado y destruido los bienes conyugales".

Quien se refirió a la ruptura matrimonial fue la exesposa de Marcelo Ríos, la numeróloga María Eugenia "Kenita" Larraín, con quien se casó en 2005 y se separó pocos meses después.

"Ojalá no pase lo que yo viví con Marcelo"

Larraín estará en un programa de Chilevisión y ahondará en diversos detalles de su pasado, como la cita con el mexicano Luis Miguel y los problemas que involucran a Ríos.

En ese contexto, la modelo será consultada respecto a la separación de Ríos y Pavic.

"¿Tú crees que se puede recomponer de una situación como esta, una nueva separación?", le preguntarán, ante lo que ella contestará: "Sí, sí, espero que sí y ojalá que en el caso de Paula con él no pase lo mismo que yo viví con Marcelo, a pesar de que nosotros no teníamos hijos, pero que ojalá esa separación sean en buenos términos por los niños".

La Cuarta consignó que la exchica reality también hablará sobre el juicio en el que tuvo que declarar a favor del "Chino", quien está en un lío judicial con uno de sus vecinos en Estados Unidos.

Guioteca

El extenista fue quien la contactó para que testificara. "Él me llamó para contarme que estaba con un problema con un vecino y me pide ayuda, porque lo acusaban de que me había empujado del auto para que yo tuviera el accidente", explicará Larraín.

"Le dije que por supuesto que te ayudo diciendo la verdad, que tú no me empujaste del auto, entonces él me dijo: 'Ay, que eres buena onda'", acotará.

Para Kenita dicha conversación "fue como que a su forma pidió disculpas, como que se sanó todo, pero no es que fue una conversación larga sobre eso, sino que sentí que a su forma sí lo hizo y fue muy bonito para ambas partes, cada uno en ese momento estaba en otra, han pasado 18 años. Lindo liberarse de eso", confesará.

Todo sobre Famosos chilenos