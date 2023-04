Karla Constant revela complejo momento de salud de su padre: "No sé cuánto tiempo nos queda juntos"

01 abr. 2023 - 13:00 hrs.

Karla Constant, la animadora del programa "De Paseo" de Mega, está viviendo un complejo momento familiar.

El padre de la relacionadora pública está atravesando un delicado estado de salud, lo que provocó que Karla lo llevara a vivir a su casa para darle los cuidados necesarios.

"Mi papá ahora está viviendo conmigo", señaló la comunicadora en un programa de TVN.

"No sé cuánto tiempo nos queda juntos"

Constant contó que "estamos viviendo un proceso, él está transitando una enfermedad y yo creo que soy muy afortunada de poder tenerlo en mi casa".

Sobre la llegada de su padre de 76 años a su hogar, dijo que "es una decisión que se toma en conjunto y todos participaron, todos estuvieron de acuerdo, pero ha sido muy bonito para todos, sobre todo para los niños. Ha significado poner en práctica la empatía".

"Quiero decirle a mi papá, que me está viendo, que para mí ha sido una bendición y hemos seguido compartiendo cosas, él me sigue dando lecciones", acotó la comunicadora.

"Ha sido bonito poder tomar desayuno con mi papá, chanchear juntos, él se sale todos los días —de la dieta—, come todo lo que no debería comer, hace todo lo que no debería hacer, y yo le dije: '¿Sabes qué papá? No sé cuánto tiempo nos queda juntos, vive la vida como quieras'",

"Ha sido un camino de aprendizaje para los dos", señaló, para luego agregar que "hay días buenos, hay días malos, hay días fabulosos que tú quisieras que duraran más de 24 horas".

Finalmente, la conductora de televisión sinceró que "me rajaría llorando en este minuto, pero no lo hago por él. No le tengo pena, yo le quiero decir que estoy feliz de que Dios me haya dado esta oportunidad".

