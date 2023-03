La potente reflexión de Perla Ilich: "Tengo una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso"

31 mar. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer Perla Ilich realizó una potente reflexión respecto al físico de las mujeres e hizo un llamado a la empatía.

Los dichos de la gitana surgen luego de que la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, volviera a emitir desafortunados comentarios respecto a la gordura.

A través de su cuenta de Instagram, Perla escribió un extenso mensaje, en el cual contó un "trauma" que tuvo debido a una enfermedad que le impide bajar de peso.

Instagram @perlailich_

"Nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo"

"Qué afán el que tienen algunas mujeres delgadas para hablar del peso de otras personas que están con sobrepeso o simplemente con algunos kilos de más", comenzó diciendo la protagonista del extinto docureality "Perla, tan real como tú".

La influencer continuó su mensaje señalando: "Nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo, porque conozco a muchas personas que son delgadas y quieren subir de peso y tampoco pueden, entonces no debería ser un tema si eres gordita o delgada".

Ilich también acotó que "hoy día las personas no se dan cuenta que al hablar del peso de otra mujer le están haciendo un daño".

Instagram @perlailich_

"Soy una mujer que vive con una enfermedad"

Respecto a su situación personal, contó que "yo soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso, que asimilo el agua que tomo, y tuve un trauma por mucho tiempo porque me hicieron mierda en las redes sociales".

"Hoy día aprendo a quererme tal y como soy con mis kilos de más, con mis rollitos, porque soy linda, pero costó darme cuenta", añadió.

Finalmente, reflexionó que "entendí que todas deberíamos sentirnos así lindas, no solo por el cuerpo, entonces basta, no hablemos de los cuerpos ajenos, no opinemos, nadie está en el zapato de la otra persona".

El mensaje caló hondo entre sus seguidoras, quienes agradecieron la reflexión y compartieron sus dichos.

"Tantas personas avergonzadas por su cuerpo y no veo a nadie acomplejada por sus mentes, allí sí es el problema", "Nooo, me hiciste caer lagrimitas .. qué razón tienes!" y "ojalá muchas pensaran igual, y no saben el daño que ocasionan psicológicamente en otras mujeres", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos