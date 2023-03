"Da mucha rabia y pena": Mario Velasco defiende a Caro Mestrovic de quienes la tildan de "mala madre"

30 mar. 2023 - 13:00 hrs.

El conductor de televisión Mario Velasco alzó la voz para defender a Carolina Mestrovic, su expareja, y con quien tiene una hija en común, Julieta, de 11 años.

Hace algunos años, la exchica "Yingo" comenzó a internacionalizar su carrera, por lo que se mudó hacia Estados Unidos con fines laborales. Julieta, en tanto, quedó en Chile al cuidado de su padre.

La relación que hoy tiene la expareja ha sido tildada como "moderna", ya que incluso, el año pasado, tuvieron vacaciones familiares junto a su hija y al actual marido de Mestrovic, el actor Jonathan Quintana.

Vacaciones familiares (Instagram)

"Da mucha rabia y pena"

En la última emisión del programa "Zona de Estrellas", Velasco se refirió a los comentarios que recibe Carolina Mestrovic y en los cuales la tildan de "mala madre".

"A mí me pasa cuando critican a la Carola de mala madre y la Julieta ya tiene edad de leer, tiene redes sociales", lanzó el presentador de televisión.

"¿Qué saben del acuerdo que tengo yo con la mamá de mi hija?", señaló Velasco, según consignó Página 7.

El exanimador de "Yingo" también contó que bloquea a los usuarios que opinan sobre la labor de madre de Mestrovic.

Instagram

"¿Meterse en la crianza de mi hija para indicar a mi exmujer como una mala madre? Yo bloqueo al tiro, porque no me hago mala sangre", aseveró.

Respecto a los comentarios a los que se expone su hija: "Me da mucho miedo que la Julieta lea cosas que no le corresponden a su edad y de gente, perdón que lo diga con todas sus letras, que no tiene vida. Da mucha rabia y pena. Hay gente muy mala leche", reflexionó Velasco.

Todo sobre Famosos chilenos