Sufre una dolorosa condición médica: Así luce hoy Frankie Muniz, el protagonista de "Malcolm in the Middle"

29 mar. 2023 - 08:00 hrs.

Una de las series más recordadas de los primeros años de la década del 2000 es la producción estadounidense "Malcolm in the Middle".

La producción, ganadora de siete Emmy y un Grammy, emitió el último de sus episodios el año 2006, sin embargo, a más de 16 años de su fin, sigue en el inconsciente de quienes la vieron.

"Malcolm in the Middle" está ambientada en un barrio suburbano de Estados Unidos y es protagonizada por el actor Frankie Muniz, quien encarnó a Malcolm, cuya particular familia hacía reír a los espectadores.

Instagram

Actualmente, Frankie Muniz tiene 37 años de edad y además de ser actor es piloto de carreras.

El oriundo de Nueva Jersey dio sus primeros pasos en el cine cuando debutó en "To Dance with Olivia" en 1997, sin embargo, fue un pequeño papel en "Lost & Found" (en 1999), lo que permitió que protagonizara "Malcolm".

Durante su paso por la televisión, también realizó apariciones especiales en producciones como "Lizzie McGuire"; "Sabrina, la bruja adolescente"; y "MADtv".

El año 2008, Frankie hizo una pausa en su trayectoria como actor para dedicarse de lleno a las carreras.

Instagram

Luego, desde 2011 hasta 2017, fue realizando diversas apariciones tanto en películas como series, las que pausó hasta 2021, cuando actuó en un episodio de la tercera temporada de la serie policial "The Rookie".

Vida personal y problemas de salud

En tanto, el año 2012 y 2013, Frankie sufrió derrames cerebrales, los cuales provocaron que no recuerde íntegramente su participación en la exitosa serie.

"Es algo de lo que nunca he hablado. Pero estábamos hablando de estar en 'Malcolm' y cómo empezó, y realmente no tengo recuerdos de estar en el programa", aseguró en entrevista con "US Weekly" el año 2017.

El 2020 fue uno de los más importantes en su vida personal, ya que en febrero de ese año contrajo matrimonio con la modelo y actriz Paige Price y, en septiembre de ese mismo año, anunciaron que se convertirían por primera vez en padres.

Finalmente, en marzo de 2021, nació el pequeño Mauz Mosley Muniz, quien actualmente tiene dos años de edad.

Actualmente, Muniz se dedica a las carreras en NASCAR y padece un doloroso problema de salud, que se trata de las migrañas con aura, las cuales causan severos dolores de cabeza que han sido calificados como "terribles" por el mismo actor.

"Tenía episodios en los que perdía la visión, no podía reconocer caras, no podía hablar, todo ese tipo de cosas. Y sucedía con bastante regularidad. Me dijeron que estaba teniendo muchos accidentes cerebrovasculares, o AIT [accidente isquémico transitorio], que es algo bastante grave", comentó hace un tiempo.

Así luce actualmente

Instagram

Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram

Todo sobre Famosos