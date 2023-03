"Es una funa desmedida": Ignacio Lastra y Mario Ortega responden a acusación de haber hecho 'perro muerto' en un bar

28 mar. 2023 - 16:00 hrs.

El pasado domingo, los amigos y exchicos reality Mario Ortega e Ignacio Lastra fueron "funados" por no pagar la cuenta de un bar en Santiago.

La noche del sábado, ambos, junto a seis personas más, acudieron hasta un recinto ubicado en la comuna de Ñuñoa y se fueron sin pagar la cuenta, la cual superaba los $120 mil.

Ante el "perro muerto" que realizaron, uno de los trabajadores del local dio a conocer el hecho a través de redes sociales. Posteriormente, ese mismo día, los amigos fueron hasta el bar para pagar la cuenta en algo que, según afirman, fue un error.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Lastra, los amigos aclararon cómo sucedieron los hechos.

"Es una funa desmedida"

"Súper Mario" contó que se fue temprano del encuentro y que le pidió a Ignacio que pagara su parte del consumo, es decir, la bebida y un trago que había tomado, considerando que en muchas ocasiones a los trabajadores les complica dividir las cuentas.

La mañana del domingo, cuando Mario revisó su celular, tenía decenas de mensajes. "Había un joven que era mesero que organizó un funa que decía que no habíamos cancelado la cuenta. Me comuniqué con Ignacio y lamentablemente ocurrió eso, pero no fue la intención", contó.

Lastra agregó que "yo juré de guata que habíamos pagado la cuenta, incluso nos fuimos despidiendo de todo el mundo, sacamos fotos como siempre en los bares, y nos fuimos".

El modelo precisó que también se percató al día siguiente de la "funa", ya que su teléfono se le había quedado donde un amigo.

En ese momento, ingresó al perfil del local, pero se dio cuenta de que abrían a las 6 de la tarde. También entró al Instagram del autor de la acusación, quien "no me escribió nada". Frente a esto, el exchico reality le mandó un mensaje para decir que no fue a propósito y para darle a conocer sus intenciones de querer ir a pagar.

"Es una funa realmente desmedida porque a nosotros igual nos conocen, nosotros tenemos buena relación con Barbazul (el bar)", señaló Lastra, quien reiteró que haberse ido sin pagar no fue intencional.

"Jamás con el fin de cagar a nadie ni menos hacer que otras personas paguen", dijo.

No descartan acciones legales

Freddy Ramírez, el trabajador que funó a Ortega y Lastra, aseguró en el posteo que como los amigos no pagaron su consumo, los responsables de la mesa debieron cancelar la cuenta. Sin embargo, esa acción fue desmentida por el mismo local.

"En la declaración que hace el joven, dice que ellos tuvieron que pagar la cuenta. Barbazul emitió un comunicado diciendo que jamás ellos hacen pagar las cuentas a sus empleados, así que primero, es mentira", precisó Ortega.

"A las personas les encanta hacerse las víctimas, este joven se disculpó y dijo 'disculpa, porque era la única forma que tenía de comunicarse con nosotros'. Eso es mentira, porque él tenía los Instagram y nos etiquetó, mínimo podía haberse comunicado o con Ignacio o conmigo por interno y haber solucionado esto", añadió el exparticipante de "Amor Ciego".

Finalmente, Mario Ortega señaló que están pensando seriamente en tomar acciones legales por el mal rato que vivieron.

