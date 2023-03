Daniela Aránguiz sufrió grave lesión: "Ya no tengo 20 años para sobreexigirme"

28 mar. 2023 - 12:00 hrs.

La panelista de televisión Daniela Aránguiz sufrió una grave lesión que la mantendrá durante 15 días con reposo.

La exchica "Mekano" ha estado en la palestra durante las últimas semanas luego de su mediática separación de Jorge Valdivia y debido al inicio de un "romance" con el exchico reality Luis Mateucci.

La panelista de "Zona de Estrellas" también participaría de un programa de baile de Canal 13, sin embargo, durante los ensayos, sufrió una fractura.

Instagram @danyaranguizf

Se fracturó una costilla

Mientras ensayaba un lift junto a su compañero de baile, Darwin, Aránguiz se lesionó.

"Me tomó de la costilla, pero todo esto sin querer, porque yo no tengo técnica y, al no ser bailarina, me fracturé una costilla", reveló a "Zona de Estrellas".

Si bien desde el canal le indicaron que la lesión no era de gran gravedad, debido al dolor que sentía fue hasta la clínica, donde le recomendaron que debía hacer reposo, informó Publimetro.

La tarde de este lunes, Daniela acudió hasta una clínica de la capital, donde, según el papel médico que publicó en sus historias de Instagram, se le diagnosticó fractura de costilla y se le indicó reposo deportivo durante 15 días, además de diversos medicamentos.

"Ya no tengo 20 años para sobreexigirme"

Según explicó Aránguiz: "Me dieron 15 días de reposo, lo más seguro es que ya no entre a la competencia de baile porque van superdesfasados, estaba superentusiasmada, es algo que me encantaba".

Respecto a su participación en el programa, indicó que "me llamaron de la producción y me dijeron: 'Hace un baile igual sin lift'. Yo dije: 'No, o sea, no voy a bailar si tengo una costilla fracturada’. Ya no tengo 20 años para sobreexigirme sin motivo, así que, lamentablemente, voy a tener que renunciar al baile".

Pasada las 7 de la mañana de este martes, la influencer publicó una historia en Instagram, donde mostró que pese al diagnóstico se tuvo que levantar temprano.

"Las mamás nos levantamos igual con costilla quebrada y todo", escribió para mostrar que tenía que cocinar.

Todo sobre Daniela Aránguiz