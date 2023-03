Avance de "La Ley de Baltazar": Cristina evita conversar con Baltazar para no poner en riesgo su relación

24 mar. 2023 - 21:33 hrs.

Este lunes 27 de marzo se emitirá un nuevo capítulo de "La Ley de Baltazar", la exitosa teleserie de Mega, protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera.

A medida que avanzan los episodios, los personajes cada vez conocen más detalles sobre los secretos de ambos protagonistas, Baltazar y Margarita, aumentando la tensión que ya existe en el pueblo.

¿Qué se viene?

En el próximo episodio, Cristina conversará con Margarita, en un nuevo intento para impedir que se acerque de manera romántica a Baltazar.

Asimismo, su hijo, Feña (Claudio Castellón), la aconseja de conversar del tema con su pareja

"Es que no quiero, porque me pongo nerviosa. No quiero que con esa pregunta se vaya todo a las pailas. yo estoy tan feliz con el matrimonio", responde Cristina.

¿Cómo seguirá esta historia? Esto lo conoceremos en los siguientes capítulos de "La Ley de Baltazar", los cuales puedes ver de lunes a viernes, a partir de las 20 horas, solo por Mega.

Revisa el adelanto

Todo sobre La Ley de Baltazar