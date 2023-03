Jennifer Lopez sale con su hija Emme a un concierto: Así contrastaron en su forma de vestir

Jennifer Lopez y su hija Emme fueron captadas saliendo de un concierto de SZA en Los Ángeles, donde madre e hija demostraron una vez más su antagonismo a la hora de vestir. Mientras que la superestrella va siempre con inmaculada elegancia, Emme disfruta de un look más irreverente.

La cantante y actriz, de 53 años, es mamá de dos gemelos de 15 años, Emme Maribel y Max, fruto de su antiguo matrimonio con el intérprete puertorriqueño Marc Anthony.

JLo y Emme disfrutaron una noche de música en la presentación de la cantante y compositora estadounidense SZA, intérprete del éxito "Kill Bill".

La salida ocurrió luego del lanzamiento de la nueva línea de zapatos de la protagonista de "Una boda explosiva", en cuya promoción Lopez lució deslumbrante en unas fotos atrevidas, donde solo llevaba puestas un par de sandalias.

A la salida del concierto en Los Ángeles, JLo fue captada luciendo un elegante look que constaba de un llamativo abrigo marrón de piel de camello, que combinó con unos jeans azules y botas camel en color marrón, describe el Daily Mail.

Jennifer Lopez has just posted this video of her at SZA concert last night on her Instagram stories. @sza @JLo #SZA #JenniferLopez #Sza_Sos_Tour pic.twitter.com/TlaYUF3vXC