Filtran supuesta portada del nuevo disco de Shakira y los fans reaccionan: "Ya no sabe cantar sola"

No hay duda de que Shakira volvió con todo. Desde su separación de Gerard Piqué, la artista está enfocada en retomar su carrera y ahora acaban de filtrar la portada de lo que sería su nuevo disco de estudio, que incluiría sus colaboraciones con Bizarrap, Karol G y Rauw Alejandro.

La última vez que la colombiana lanzó un álbum de estudio fue en 2017, cuando estrenó “El Dorado”. La producción incluía al menos dos canciones en las que hacía referencia al idílico amor que vivía en aquel momento con el padre de sus hijos.

Ahora, tras el lanzamiento de “Music Sessions #53” y “TQG”, la artista estaría lista para volver de lleno a la industria musical con un nuevo producto que promete.

Así sería la portada del nuevo disco de Shakira

Fue a través de la cuenta oficial en Instagram del programa MoluscoTV, que dieron a conocer cómo se vería la portada del nuevo disco de Shakira, que además incluiría 19 sencillos, con varias colaboraciones.

En la imagen se puede ver la contracarátula del disco, que llevaría por nombre: “Shakira. Deseo inherente”. Allí también se pueden visualizar temas como “Te Felicito”, “Monotonía”, “Copa vacía" junto a Manuel Turizo, y los ya exitosos temas que canta a dúo con Bizarrap y Karol G.

Además se listan otras canciones inéditas con Rosalía, Bad Bunny, J Balvin, Ed Sheeran y Coldplay, que generan grandes expectativas entre sus seguidores.

Fans de Shakira reaccionan: “Ya no sabe cantar sola”

Los seguidores de la artista barranquillera no tardaron en reaccionar. Aunque algunos le dieron todo el apoyo, otros criticaron el hecho de que casi todas las canciones son duetos.

“Shakira ya no sabe cantar sola. Si no es una colaboración, no canta”; “Deseo Inherente de hacer feats jajaja”; “va con todo la patrona”; “bomba de disco”, fueron parte de las reacciones que dejaron en el post.

