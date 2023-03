"Ha sido maravilloso": La emotiva reacción de Rafael Araneda al hablar sobre su hijo Benjamín

25 mar. 2023 - 12:00 hrs.

En su breve paso por el país, Rafael Araneda fue invitado en el programa "Buenas noches a todos", donde revelo varios detalles del proceso de adopción de su hijo Benjamín y las dificultades de la paternidad después de mucho tiempo.

El animador, que se encuentra radicado en Estados Unidos, en conversación con Eduardo Fuentes, detalló, entre lágrimas, el proceso de ser padre adoptivo.

En cuanto a Benjamín, Araneda contó que “él salió a nuestro encuentro. Él nos buscó y nos dijo: ‘Aquí estoy, soy el mejor regalo para sus vidas y todavía no se enteran. Soy Araneda Vacarezza'”.

"Ha sido maravilloso, es un niño extraordinario", comentó emocionadísimo el también periodista.

La relación con la inmigración

En la conversación, el rostro de televisión, llorando, habló de las dificultades de ser migrante y cómo eso se relaciona con su hijo adoptivo.

“Todos hablan de lo dura que ha sido la migración para Chile, porque con todo el respeto que tengo por todos los migrantes que trabajan, que le hacen bien a nuestro país, por todos los que estamos en Estados Unidos y lo hacemos bien... Yo también soy migrante, fui migrante en México también, y nunca le hice mal al Estado mexicano, ni a la policía, ni le hice daño a nadie, y hago lo mismo en Estados Unidos”, dijo.

“Ser migrante es duro, y entiendo que a la ciudadanía le duela cuando llega gente que no tiene el objetivo de aportar, pero a mí la inmigración me dio uno de los regalos más grandes de la vida”, continuó.

Rafael Araneda

Sobre la familia biológica del niño, Rafael comentó "no voy a calificar qué pasó con esa madre o con ese padre, no puedo. Cada uno mira los fenómenos sociales dependiendo desde dónde te toca".

"Conozco la inmigración desde una empresa mexicana, una empresa estadounidense, y también conozco la inmigración de ese niño que no tenía nada”, prosiguió.

Para terminar, el conductor de TV afirmó que defendería a su hijo de la discriminación en cualquier parte del mundo.

"No es tan simple el tema. Para mí, en la vida, es maravilloso ver a Benjamín. Yo no voy a dejar que me lo apunten con el dedo. Voy a ser un león, un perro, quiero que sea orgullosamente de color, orgullosamente haitiano —porque es su origen—, y orgullosamente chileno", culminó.