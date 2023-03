"Nunca he logrado que me mire como te mira a ti": Mariano se sincera con Lucas en "La Ley de Baltazar"

23 mar. 2023 - 21:27 hrs.

En el nuevo capítulo de "La Ley de Baltazar" Mariano (Gabriel Cañas) finalmente le mostró vulnerable frente a Lucas (Francisco Dañobeitía), quien es su medio hermano y nació de la relación entre Baltazar (Francisco Reyes) y Margarita (Amparo Noguera)

La situación se dio luego de que Lucas le informará que no podrá abandonar prontamente Cochamó, como lo había prometido, ya que su pareja, Teresa (Victoria De Gregorio) quiere apoyar en el tratamiento contra el cáncer a su amiga Anita (Fernanda Salazar).

Mariano se sincera

Por primera vez Mariano muestra un poco de empatía y asegura entender a su medio hermano, pero aclarando que es sólo porque no quiere perjudicar el tratamiento de Anita, a quien considera de su familia.

"Yo sabía que debajo de la armadura había una persona muy sensible", dijo Lucas, quien le propuso que se acercaran y se conocieran más.

Sin embargo, el personaje de Gabriel Cañas le manifestó que para él es imposible, sincerándose con su medio hermano.

"Cada vez que te veo me acuerdo de cómo era yo cuando chico, antes de que mi mamá se muriera, antes que entendiera que la mirada que tenía mi papá conmigo era de decepción... Era un desprecio que se reservaba solamente para mí. Por más que yo hiciera cosas, yo nunca he logrado que mi papá me mire como te mira a ti", expresó Mariano, conteniendo las lágrimas.

Ante esto, Lucas le pidió perdón y aseguró que no quería hacerlo sentir así. "No me pidas perdón, es un problema mío", señaló Mariano.

Revisa el momento

