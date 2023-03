"Esto no se lo he contado a nadie": Margarita revela nuevo secreto de su hermana en "La Ley de Baltazar"

22 mar. 2023 - 21:19 hrs.

En el más reciente capítulo de "La Ley de Baltazar", se dio a conocer un nuevo secreto de Paula, hermana de Margarita (Amparo Noguera) y exesposa de Baltazar (Francisco Reyes), además de madre de los hermanos Rodríguez.

La revelación se dio en medio de una conversación de la exreligiosa con su sobrina Antonia (Daniela Ramírez), quien afirmó que espera en algún momento perdonarla por haber tenido una relación con su padre, de la cual nació Lucas (Francisco Dañobeitía), a quien dio en adopción.

El secreto de Paula

En la escena, Antonia le dice a su tía que espera poder "perdonar que mi mamá se enfermara por todo lo que le hiciste".

Ante esta acusación, Margarita se defiende y dice no ser la responsable de la enfermedad y muerte de Paula.

"Esto no se lo he contado a nadie, me lo he tenido guardado durante mucho tiempo. Yo no soy la responsable de que tu mamá se haya enfermado", dijo la exmonja.

"Tú mamá desde niña tuvo anemia. Siempre pasó temporadas en cama, días sintiéndose mal. Ella fue siempre una persona muy enfermiza. Yo no tengo nada que ver con su enfermedad, no soy responsable de eso", manifestó.

Ante la pregunta de por qué Antonia no sabía, Margarita aseguró que Paula "no quería. Tu mamá no quería que esto se comentara con nadie, porque no quería que la gente la mirara con lástima".

