A 23 años de su estreno: Así luce hoy el actor tras Lucius, el niño de "Gladiador"

Una de las películas más populares del 2000, sin lugar a dudas, es "Gladiador". Protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix, la cinta logró ganar el Oscar a Mejor Película, reconociendo así su excelencia audiovisual.

En dicho filme, además de las dos estrellas antes mencionadas, también actúa un niño que se robó el corazón de los espectadores de la película, que cabe recalcar fue una de las más taquilleras del año de su lanzamiento.

Spencer Treat Clark en "Gladiador" como Lucius

Hablamos de Spencer Treat Clark, que interpretó a Lucius, sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix) y Lucila (Connie Nielsen).

Su papel es secundario, pero fundamental en la trama, ya que de casualidad es él quien revela los planes de Máximo (Russell Crowe), llevando así a él y a Cómodo a enfrentarse.

La vida de Spencer tras "Gladiador"

En ese entonces, Spencer Treat Clark tenía 13 años. Una corta edad, aunque ya tenía "carrete" en el cine, ya que debutó en la televisión en 1995, cuando tenía solo 8.

"Gladiador" fue el impulso que necesitaba su joven carrera, debido a que tras esta experiencia participó como el hijo de Bruce Willis en "El protegido", encarnando al hijo del actor.

Luego de dichas experiencias, Spencer también participó en series como "La ley y el orden", "The Good Wife", "The Closer", "Agents of S.H.I.E.L.D." y, recientemente, en "Las aventuras de Sabrina".

Spencer Treat Clark en "Las Aventuras de Sabrina"

Para abril de este 2023 tiene presupuestado salir en la película "Salem's Lot", basada en un libro de Stephen King, donde será nada más ni nada menos que Mike Ryerson, uno de sus coprotagonistas.

Cabe precisar que para "Gladiador 2", a estrenarse en 2024, Spencer no interpretará la versión adulta de Lucius, ya que ese rol fue confirmado para Paul Mescal, de acuerdo a Deadline.

Así luce hoy Spencer Treat Clark

Spencer Treat Clark

Spencer Treat Clark

Spencer Treat Clark

Spencer Treat Clark

Spencer Treat Clark

