El outfit millonario de Jordan 23 en Lollapalooza: Reveló cuánto cuesta una de sus joyas más caras

19 mar. 2023 - 20:45 hrs.

El cantante chileno Jordan 23 es uno de los exponentes más importantes del género urbano nacional y fue una de las sorpresas de la última edición del Lollapalooza Chile 2023 tras ser invitado por su colega Pailita, en lo que fue su primera presentación en uno de los escenarios más relevantes del país.

No obstante, el artista nacional tomó la decisión de asistir como parte del público a la tercera y última jornada del evento internacional que se desarrolla en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Ir a la siguiente nota

El look de Jordan 23 en Lollapalooza Chile 2023

El intérprete de "Si saco la 40" se presentó con un outfit millonario, con joyas de oro y un vestuario clásico, fue que Jordan 23 deslumbró en la tercera jornada del festival de música del momento.

En conversación con Meganoticias, el cantante señaló que "la más barata que tengo es esta que vale 2 millones y medio, no me gusta mucho hablar de plata, no hay que frontear mucho, pero la más cara que tengo sale como 11 o 12 millones".

Respecto a su ropa, el rapero explicó que "uso de todo, Jordan, Nike, Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, igual me gustan esos estilos, pero soy más deportivo".

Además, explicó que cuando se aburre de alguna prenda, suele regalarlas en sus shows o a sus amigos cercanos.

Así fue el look de Jordan 23 en Lollapalooza Chile

Todo sobre Lollapalooza