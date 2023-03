Con corbata y falda de cuero: El look de Laura de la Fuente para asistir por primera vez a Lollapalooza

19 mar. 2023 - 17:45 hrs.

Uno de los factores más importantes para vivir al máximo la experiencia de Lollapalooza Chile es vestirse con un outfit a la moda o que represente el sentir de quien lo porta. Por eso, influencers que asisten al evento buscan mostrar sus mejores looks.

Una de las personalidades que deslumbró en el Parque Bicentenario Cerrillos fue Laura de la Fuente, quien llegó hasta el recinto para disfrutar de uno de los festivales más importantes del mundo.

El look de Laura de la Fuente en Lollapalooza Chile

La hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro llegó con un novedoso look estilo colegial que estuvo compuesto por una falda de cuero, un top rojo, una estilosa camisa abierta y una corbata.

Cabe recalcar que la joven estudiante de ingeniería comercial visitó, por primera vez, el Lollapalooza Chile. Esto, porque vivió durante toda su infancia en Miami y cuando se mudó a Santiago pasó por difíciles momentos tras recibir un disparo en la pierna luego de ser víctima de una encerrona.

"Esta es la primera vez que yo vengo, desde que llegué a vivir a Chile, entre la pandemia y después el accidente y ahora porfin pude llegar, estoy muy emocionada", explicó la joven influencer.

Así fue el outfit de Laura de la Fuente

Situación sentimental

Antes de Lollapalooza, la joven hizo una dinamica de preguntas en su Instagram, en la que se vieron consultas como "¿invierno o verano?", a lo que ella respondió: "Esta pregunta siempre me estresa mucho, porque me encanta el verano, como por las vacaciones, los amigos y los deportes de verano, pero el invierno yo creo que lo prefiero más, porque me gusta que sí tengo frío me abrigo".

Sin embargo, en la siguiente casilla de preguntas, el público se interesó por su situación sentimental: "¿Estás soltera?".

Lo que respondió los dejó a todos sorprendidos: "Dejémoslo en que mi situación sentimental es mágica", entusiasmando a sus seguidores. Sin embargo, la historia de Instagram dio un vuelco inesperado cuando siguió con una divertida frase: "Nada por ahí, nada por allá", dijó entre risas.

