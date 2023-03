"Parezco el emoji del ovni": La "Barbie colombiana" se hace un séptimo levantamiento de cejas y revela cómo se siente

18 mar. 2023 - 22:00 hrs.

Tatiana Murillo es una joven colombiana famosa por sus múltiples cirugías. Conocida en las redes sociales como la "Barbie colombiana", la joven cada día suma más seguidores, comparte su vida de lujos y los retoques estéticos que se realiza.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, la chica muestra todas las cirugías que se ha realizado con el fin de parecerse a la muñeca más famosa del mundo, sin pretender ocultar su pasado.

Según Infobae, Murillo es madre soltera de una adolescente, de 12 años, a quien también ha inducido a las cirugías plásticas.

"La Barbie colombiana" habla de sus últimos retoques

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, "La Barbie colombiana" habló de sus últimos retoques estéticos. La modelo colgó un video donde se mostró adolorida y con moretones, explicando cómo fue su reciente experiencia en el quirófano.

“No me veo tan terrible como me siento. Niñas, séptimo levantamiento de cejas, pero este fue un levantamiento completo que me lo quería hacer hace tiempo y que me dio por hacérmelo estando hormonal”, comentó.

En el clip, que se volvió viral en Internet, se observan imágenes de la joven con los párpados hinchados, según explica debido al llanto que le provocó la operación y a consecuencias del mismo proceso.

“Jamás se vayan a operar estando hormonales, o sea, media inflamación se debe a la cirugía y la otra media que he chillado todo el día”, recomendó la "Barbie colombiana" a su legión de seguidores en la red social.

