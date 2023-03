Marcianeke reveló por qué Ignacia Michelson no lo acompañó a Lollapalooza 2023

17 mar. 2023 - 17:15 hrs.

Uno de los invitados de Pailita en Lollapalooza 2023 fue Marcianeke, quien desató la euforia de los asistentes al Parque Bicentenario de Cerrillos. El talquino acompañó a su colega en "Dimelo Má y Farandulera", sacando aplausos entre quienes llegaron temprano hasta el recinto donde se desarrolla el evento.

Tras bajarse del escenario, el "Marciano" agradeció a su compañero, destacando que tuvo "lealtad" con él, pues el maulino lo invitó a cantar con él en la edición anterior del evento de música.

Su relación con Ignacia Michelson

Consultado por Meganoticias sobre la ausencia de Ignacia Michelson en el público, Marcianeke aseguró que no pudo estar con él porque "tenía cosas que hacer". Además, remarcó que si la modelo hubiese tenido tiempo "estaría acá conmigo".

Respecto a si iba a quedarse viendo otros shows, el intérprete de "Los Malvekes" aseveró que "no, yo ahora me tengo que ir a hacer unas cosas de prensa. Y luego tengo un par de eventos más por allá por el sur. Me hubiese gustado estar más, pero ya se va a poder".