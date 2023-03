El cambio de vida de Mariel Aereboe tras separarse de Pedro Lladser: Volvió a Chile y con negocio propio

19 mar. 2023 - 13:00 hrs.

La recordada modelo argentina, Mariel Aereboe, está viviendo un cambio de vida, luego de la separación con su exmarido, Pedro Lladser, con quien tiene dos hijas.

Ambos se habían ido a vivir juntos a Estados Unidos, aunque él se devolvió a Chile tras el quiebre matrimonial. El plan era que ella siguiera en Miami junto a sus hijas adolescentes, pero Aereboe decidió también retornar al país.

Ir a la siguiente nota

El regreso de Mariel a Chile

"Las cosas no resultaron. Las niñitas ya habían empezado el colegio allá, pero decidimos volvernos. En vez de vivir en Concón, me quise instalar en Santiago, porque después de 16 años de no vivir acá me podía ubicar un poquito mejor para buscar pega", indicó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Una de las resistencias que encontró al devolverse a Chile vino de parte de sus propias hijas, quienes querían seguir viviendo en Miami. No obstante, las condiciones no se dieron.

Mariel Aereboe

"A mí nunca me gustó vivir allá, lo hice por las niñitas. Acá me siento mucho más cómoda. Es mi casa. En algún minuto mis hijas van a estudiar en la universidad y yo me iba a quedar allá (sola). Mi temor es que no se adapten a Chile, pero creo que será de a poco, como todo", sentenció.

El nuevo trabajo de Mariel Aereboe

Esta vuelta a Chile también la trajo con un emprendimiento impulsado 100% por ella, llamado "Celeste", con el cual venderá medialunas y facturas argentinas, en cajas listas para su consumo.

"Me voy a encargar desde hacer los contratos hasta el diseño del producto. Es un riesgo y antes nunca era yo la que se arriesgaba. Pero está bueno el cambio porque te sientes capaz. Y si no funciona, al menos no me quedé con la duda si lo hacía o no", reflexionó.

Mariel Aereboe

Asimismo, Mariel también se prepara para su regreso al mundo de las comunicaciones, específicamente a la radio, donde piensa tener un programa para hablar de la vida después de importantes cambios.

"Cuando uno esta sola te preguntas dónde vas a conocer gente, porque uno está acostumbrado a conversar. Entonces, la idea es hacer un nicho donde hablemos de volver al trabajo después del divorcio, que puedes hacer para superar el drama sentimental, entre otros temas", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos