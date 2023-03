Millaray Viera será rostro mundial de reconocida marca de perfumes: Trabajará con actor de Hollywood

18 mar. 2023 - 12:00 hrs.

A través de sus redes sociales, la influencer y animadora de TV, Millaray Viera, reveló el nuevo trabajo que logró conseguir a nivel mundial, junto al destacado actor español Antonio Banderas.

De acuerdo a lo que contó mediante su Instagram, el intérprete europeo la reclutó para que se convirtiera en uno de sus "rostros" para la línea de perfumes que ha desarrollado a lo largo de su carrera.

Ir a la siguiente nota

El logro de Millaray Viera

A la mentada red social, la hija de Mónica Aguirre y Gervasio subió imágenes compartiendo con Banderas, y también con las otras mujeres que fueron contactadas para que se convirtieran en las modelos.

"¡Por fin puedo develar el porqué de mis viajes a Barcelona! Fui elegida para ser rostro global, junto a dos mujeres increíbles, del nuevo perfume de Banderas", escribió de entrada en la descripción de la publicación.

Millaray Viera junto a las otras modelos escogidas por Antonio Banderas

A renglón seguido reconoció que "hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muy feliz y me honra como no imaginan".

"Mi amor a la distancia para mis queridos Antonio Banderas y Mario Casas y para mis amigas Agatha y Steff, todos ellos mis compañeros en esta aventura que recién comienza. Qué fortuna trabajar con tan hermosa energía alrededor", agregó.

La publicación se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron que pudiera convertirse en el nuevo rostro de Antonio Banderas a nivel global.

Revisa las fotos

Antonio Banderas y Millaray Viera

Millaray Viera junto a las otras modelos escogidas por Antonio Banderas

Todo sobre Famosos chilenos