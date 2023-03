"Mi situación sentimental es mágica": Laura de la Fuente juega con su actual estado civil

19 mar. 2023 - 08:00 hrs.

Laura de la Fuente, la influencer chilena, utilizó la dinámica de preguntas de Instagram para conversar de diversos temas con sus seguidores.

En las historias de la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente se pudo ver la respuesta de la joven a diferentes preguntas que dejaban sus seguidores para que ella revelará un poco más de su vida privada.

Laura de la Fuente, desde que culmino sus estudios escolares, ha estado apareciendo cada vez más en las redes sociales, ganando un puesto como la próxima influencer a tener en cuenta.

Las preguntas

En su Instagram, se vieron consultas como "¿invierno o verano?", a lo que ella respondió: "Esta pregunta siempre me estresa mucho, porque me encanta el verano, como por las vacaciones, los amigos y los deportes de verano, pero el invierno yo creo que lo prefiero más, porque me gusta que sí tengo frío me abrigo".

Sin embargo, en la siguiente casilla de preguntas, el público se interesó por su situación sentimental: "¿Estás soltera?".

Lo que respondió los dejó a todos sorprendidos: "Dejémoslo en que mi situación sentimental es mágica", entusiasmando a sus seguidores. Sin embargo, la historia de Instagram dio un vuelco inesperado cuando siguió con una divertida frase: "Nada por ahí, nada por allá", dijó entre risas.

Con esto, si bien había especulaciones de una posible relación entre Laura y Máximo Bolocco, quedó bien claro que solo los une una linda amistad y que por ahora no ha encontrado el amor.

Mira el video de su respuesta:

