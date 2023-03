"No lo puedo creer": Tiktoker chileno se encuentra a Quevedo en restaurante de Santiago y le regala un pisco

17 mar. 2023 - 13:05 hrs.

El cantante español Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido musicalmente como Quevedo, se encuentra en Chile y fue visto en un restaurante de Santiago.

El intérprete de la "Music Sessions #52" con Bizarrap, no ha revelado que está en tierras nacionales, sin embargo, un tiktoker identificado como Cristóbal Rodríguez, supo de su paso por Chile y decidió ir en su búsqueda.

Ir a la siguiente nota

Fueron en busca de Quevedo

"Nos dicen por interno que Quevedo está en Chile y vamos a ir a buscarlo, así que vamos a ver qué pasa", comenzó diciendo Rodríguez en el TikTok que ya suma más de 303 mil reproducciones.

"Le llevamos un pisco de parte de Chile para Quevedo, así que ojalá lo encontremos, y si no, para nosotros no más", añadió, mientras su amigo Joaquín conducía el vehículo.

Tras recibir información respecto a que Quevedo estaba en un restaurante, decidieron partir hacia allá.

"Nos tuvimos que sentar a comer, nos pedimos algo, porque no podemos estar sentados no más. Estamos esperando que termine de comer para no molestarlo", acotó Rodríguez mientras disfrutaba de una papa frita.

"Muchas gracias, hermano"

Finalmente, los chilenos lograron ver a Quevedo al salir del restaurante y pudieron fotografiarse con él y entregarle el preciado regalo que le llevaron.

"Es el trago más famoso de acá", le dijeron mientras le pasaban el pisco, y Quevedo señaló que "muchas gracias, hermano".

Luego del sorprendente encuentro con el cantante internacional, Rodríguez expresó: "No lo puedo creer".

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos