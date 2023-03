¿Reemplazará a Ignacio Carrera Pinto? Artista dibujó a Pedro Pascal en un billete de mil pesos

14 mar. 2023 - 20:30 hrs.

Pedro Pascal es el nombre en boca de todos los fanáticos de la industria del entretenimiento durante este último tiempo. El actor chileno, radicado en Estados Unidos, logró cautivar tanto al público nacional como al extranjero con su encanto.

Actualmente, protagoniza exitosas series como "The Last of Us", que emitió su último capítulo de la primera temporada el pasado domingo 12 de marzo. Junto con la producción de HBO, el actor de 47 años también sigue en la pantalla chica como el personaje principal de la tercera temporada de "The Mandalorian" en Disney+.

Su éxito es innegable. Constantemente aparecen nuevos videos destacando el carisma y simpatía del chileno, lo que lo ha vuelto uno de los actores favoritos en el planeta.

También sus ya icónicos personajes han sido fuente de inspiración para varios artistas que publican su trabajo en las redes sociales. Por ejemplo, recientemente un dibujante argentino retrató la cara del actor en un billete de mil pesos chileno.

Sergio Guillermo Díaz es un artista argentino que se dedica a pintar y dibujar tanto en medios tradicionales como en otros más innovadores. Es que algunas de sus obras consisten en intervenciones en billetes argentinos y del mundo.

Batman, el Guasón, C3P0 junto a Arturito de "La Guerra de las Galaxias" y los retratos de Lionel Messi y Diego Armando Maradona son algunas de las obras de acrílico sobre billete que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Pero ahora utilizó un billete de mil pesos chilenos, "una luca", para homenajear a Pedro Pascal. Con lujo de detalle pintó el retrato del chileno mirando de perfil hacia el horizonte. Se trata de una captura de Joel, el personaje que interpreta en "The Last of Us", que aparece en reemplazo de Ignacio Carrera Pinto, el histórico rostro inmortalizado en este papel.

Pero Díaz no solo se quedó ahí, además utilizó el resto del billete para incluir detalles de los hongos cordyceps, responsables de la crisis zombie que retrata la serie.

