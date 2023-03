"Se me partió el alma": Ingrid Cruz recordó la pérdida de un embarazo cuando tenía 5 meses de gestación

13 mar. 2023 - 18:30 hrs.

La destacada actriz Ingrid Cruz, a quien vemos de lunes a jueves como la hermana Helena en "Hijos del Desierto", reveló en televisión uno de los momentos más duros de su vida.

Cruz conversó con un programa de Canal 13, en el cual abordó diversos temas. Uno de ellos tuvo que ver con uno bastante personal, correspondiente a la pérdida de un embarazo que sufrió.

"Se me partió el alma"

Ingrid Cruz se remontó al año 2006, cuando ya tenía una avanzada gestación de más de 5 meses, y la cual terminó abruptamente debido a un aborto espontáneo.

"Me llevan, me hacen una ecografía, me dijeron ‘no hay latido’, y yo quedé así (hace el gesto de quedar paralizada)", recordó en primera instancia.

Luego continuó su relato, señalando que desde el centro médico le ofrecen llamar por teléfono a alguien para que la fuera a acompañar, y ayudarle también a sobrellevar esta noticia.

"Ahí me fui a la mierda, tenía 5 meses y medio, tenía pieza y nombre (...) Eso fue lo más duro que yo he vivido en la vida, por lejos, se me partió el alma", confesó.

Un año después de esta lamentable pérdida, Ingrid Cruz se convirtió en madre de una niña, a quien bautizó como Emilia. Con ella suele subir fotos a sus redes sociales, y sus seguidores destacan su gran parecido.

