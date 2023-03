Luis Gnecco y su experiencia como conductor de Uber tras denuncia de violencia intrafamiliar: "Fue una gran terapia"

12 mar. 2023 - 08:00 hrs.

El actor chileno, Luis Gnecco, reveló que durante un tiempo estuvo trabajando como chofer de la aplicación de viajes Uber. Esto después de una denuncia por violencia intrafamiliar que lo afectó en todos los aspectos de su vida.

El actor conocido por interpretar a Fernando Karadima, repasó con Las Últimas Noticias su experiencia como conductor de la app y cómo esto le sirvió para salir adelante.

Actuación por conducción

"Lo que me ayudó mucho fue el tema del Uber. En un minuto no tenía plata, tenía que seguir cumpliendo con mis obligaciones y el tema del Uber fue fundamental porque fue dar la cara, conectarte con el trabajo y un trabajo con gente, volver a establecer vínculos. Ahí comencé a salir, con la terapia y conversando", explicó Gnecco.

Conocido por sus interpretaciones en series internacionales como Narcos, el actor aprecia la experiencia y dice que "fue una gran terapia porque lo tuve que explicar (a las personas que lo reconocían) y al explicarlo lo tuve que revisar y dar la cara".

"He tenido que dar la cara mucho, hay muchas personas que me lo han enrostrado, me han enrostrado mi error y hay que ser valiente cuando uno comete un error", agregó.

Una denuncia que cambió su vida

El actor fue denunciado en junio de 2021 por la madre de su hijo menor por violencia intrafamiliar en su contra, luego de tener una discusión. De ahí en adelante todo cambió para Luis.

Esto ya que se quedó sin trabajo y quedó devastado. "Yo entiendo todo lo que me pasó, pero vi las consecuencias y me fui para adentro y no quería hablar mucho con nadie. Fue un periodo muy introspectivo", contó.

Actualmente, Gnecco ha estado colaborando en varias producciones tanto nacionales como internacionales, por lo que está de vuelta en las pistas.

"Afortunadamente estoy generando, estuve en México, en una película y dos series, ahora volví, de nuevo voy a hacer una serie y tengo varios proyectos para adelante", cerró.

