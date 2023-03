"Yo iba a quedar tiesa para el resto de mi vida": Carola de Moras revela que perdió pulmón por palo de uva

11 mar. 2023 - 22:30 hrs.

En el marco de un programa de entrevistas, la modelo y presentadora de televisión, Carolina de Moras, hizo una impactante confesión en donde explicó que sufre de una compleja situación de salud hace más de 30 años.

En conversación con el periodista, Eduardo Fuentes, la exanimadora del Festival de Viña se refirió a diversos temas como su reciente matrimonio con el exministro Felipe Bulnes y el difícil momento por el que tuvo que pasar cuando era una niña.

Ir a la siguiente nota

Resulta que la osornina explicó que, a los ocho años, tuvo que someterse a una cirugía en la cual se le extrajo uno de sus pulmones en consecuencia de que se le incrustó un palo de uva de forma accidental.

Los detalles del accidente

“A los 8 años me lo sacaron, por cosas de la vida, una en un millón... Se me enterró un palito de uva en el pulmón cuando era muy chiquitita. A los 8 años se dieron cuenta, ya que sufrí una crisis de un pulmón totalmente colapsado, lleno de líquido, infección adentro, y me lo sacan”, explicó de Moras en TVN.

Aton

“Decidió abrirme y sacarme el pulmón. En ese entonces, era una operación que me iban a abrir, me iban a cortar las costillas y me iban a poner una placa metálica (...) yo iba a quedar tiesa para el resto de mi vida, iba a ser una persona sin movilidad”, agregó.

Momentos más tarde, la modelo exhibió las consecuencias que le dejó esta compleja intervención quirúrgica. “No le tengas susto. Yo soy totalmente orgullosa de mi cicatriz”, comentó Carolina a Eduardo mostrando su espalda.

Una difícil recuperación

“La recuperación fue muy larga, dolorosa y difícil, aprender a respirar, a expandir (...) por muchos años y me metieron hacer deporte al tiro y eso me ayudó”, aseguró la conductora.

Sin embargo, de Moras explicó que sus padres nunca le prohibieron realizar actividades físicas ni tampoco se sintió sobreprotegida por ellos.