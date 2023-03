"Estaré contigo y con el Mati pase lo que pase": La conmovedora promesa de Josefa a Fernando en "La Ley de Baltazar"

09 mar. 2023 - 22:40 hrs.

El amor entre Fernando y Josefa no para de crecer y en cada escena de "La Ley de Baltazar" se demuestran cuánto se quieren.

Algo que quedó nuevamente en evidencia en el último capítulo, en donde la pareja del "Feña" le comentó la conversación que sostuvo con Anita, quien le pidió que se hiciera cargo de su hijo Matías en caso de que ella no pudiese sobrevivir a su enfermedad.

La promesa de Josefa

Cuando a Fernando llegó a la casa, Josefa le comentó la petición de Anita, algo que, en un principio, generó incomodidad en él.

"Yo te pido disculpas, yo considero que no corresponde, porque es inapropiado, apresurado", le comentó, sin embargo, ella lo detuvo.

"No hay que disculpar. Todo lo contrario. O sea, entiendo perfecto el contexto, y le dije que sí. Que voy a cuidar al Mati si a ella le pasa algo y que lo voy a querer", le manifestó Josefa, lo que terminó por emocionar a su pareja.

Fernando le señaló que la situación por la que actualmente estaba atravesando Anita le genera mucha tristeza, ya que ella "es una persona muy importante en mi vida y yo la quiero mucho, y sé que está sufriendo con todo esto".

Algo que entendió Joefa de inmediato: "Lo sé, y fue un momento lindo. Yo todavía no soy mamá, pero creo que puedo llegar a entender lo desgarrador que debe ser pensar en que tu hijo crezca sin que tú puedas acompañarlo si te pasa algo".

"Yo te prometo que voy a estar contigo y con el Mati"

Ante la pregunta de "Feña" si no le daban ganas "de salir arrancando con tanto problema ajeno", ella, muy seguro, respondió que "todo lo contrario. A mí me gustas mucho, Feña. Eres lo más diferente que puede existir de mí y de todos los hombres con los que he estado. Y eso me encanta".

Posterior a ello, terminó la conversación con un importante y romántico compromiso: "Yo te prometo que voy a estar contigo y con el Mati pase lo que pase".

