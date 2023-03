Avance de "Juego de Ilusiones": Hijas de Mariana se irán contra ella y comenzarán a respaldar a Victoria

09 mar. 2023 - 17:15 hrs.

Con un capítulo de verdadero infarto terminará la semana "Juego de Ilusiones", de acuerdo al avance de escenas correspondiente al episodio de este viernes 10 de marzo.

Recordemos que la teleserie se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega, a partir de las 14:45 horas, justo después de Meganoticias Actualiza.

La alianza entre Victoria y Camila

Luego que Mario (Patricio Achurra) lograra estabilizar su estado de salud, Irene (Loreto Valenzuela) comenzará a acercarse mucho más a él, con el objetivo de concretar su plan: quedarse con el strip center.

Recordemos que ambos mantienen un historial amoroso, habiendo sido el sastre el primer amor del personaje de Valenzuela. "Mario, ya pues, no te resistas más", le dirá ella, antes de darle un apasionado beso.

Por otra parte, Camila (Mónica Echeverría) seguira en su alianza con Victoria (Alejandra Fosalba), con el objetivo de conquistar el corazón de Rubén (Etienne Bobenrieth).

La joven estilista compartirá una cena con Victoria, la cual será interrumpida por Rubén, quien no entiende por qué Camila está ahí. "¿Qué significa esto?", les preguntará.

Camila comiendo con Victoria en "Juego de Ilusiones"

Minutos más tarde, el papel de Fosalba justificará sus razones para emparejarlo con Camila, quien es la hermana menor de la actual pareja de Rubén, Sofía (Magdalena Müller).

"¡Sofía no está enamorada de ti, en cambio, Camila sí!", insistirá Victoria ante su hijo, quien no le cree y la corrige, asegurando que no es amor lo que siente ella, sino que "obsesión".

La familia de Mariana contra ella

Victoria, al recuperar su libertad, inmediatamente volvió al strip center a retomar el mando de su pizzería. Esto provocó la ira de Mariana (Carolina Arregui), quien buscará apoyo en sus hijas para lograr que se vaya de ahí.

No obstante, en un sorpresivo giro, encontrará la oposición de su familia. En concreto, Camila, quien está haciendo "buenas migas" con Victoria y Sofía se opondrá a esta determinación. ¿Será este el inicio del quiebre de la familia Nazir?

Esto lo conoceremos en el capítulo de este viernes de "Juego de Ilusiones". Aunque como siempre te recordamos, si no puedes resistirte a verlo, puedes hacerlo ya mediante Mega Go, la app que reúne lo mejor de nuestro canal por solo $2.990 mensuales.

