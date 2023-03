Estas son las dos aplicaciones que podrían ocasionar que cierren tu cuenta de WhatsApp

09 mar. 2023 - 18:30 hrs.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más masiva del mundo, por lo que su existencia es fundamental para la conexión de millones de personas.

Cuando la app ha presentado "caídas", es decir, fallas en la plataforma que impiden su funcionamiento, varios usuarios han sufrido por sentirse incomunicados, pero, ¿qué pasaría si te cierran la cuenta para siempre?

WhatsApp comenzó a suspender y cerrar las cuentas de los usuarios que en su dispositivo móvil tengan instaladas dos aplicaciones específicas.

¿Qué aplicaciones ponen en riesgo mi WhatsApp?

La aplicación perteneciente a Meta cerrará las cuentas de WhatsApp de los usuarios que, en sus teléfonos, tengan descargado "WhatsApp Plus" y "GB WhatsApp".

Ambas aplicaciones corresponden a sustitutos de la app original, con el objetivo de permitir mayores funcionalidades, sin embargo, no son desarrolladas por la plataforma oficial.

Unsplash

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente", significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial, explicaron mediante un comunicado.

Desde la plataforma agregaron que "si no utilizas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", consignó Veintitrés.

¿Por qué se borra la cuenta?

La cuenta se borrará porque, como "WhatsApp Plus" y "GB WhatsApp" no son desarrolladas por WhatsApp, sino que por terceros, podrían tener prácticas que atenten contra la seguridad de los usuarios.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del Servicio", informó la compañía, que además reiteró que "WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

