"No me gustaría que me involucren": Rigeo toma distancia del conflicto de su hermana Dani Aránguiz con Jorge Valdivia

09 mar. 2023 - 17:00 hrs.

Conocido es el conflicto mediático que están atravesando Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz tras su separación, el cual incluso habría llegado a los golpes entre ambos.

Si no lo recuerdas, te refrescamos la memoria: durante la noche del domingo 26 de febrero, Aránguiz hizo una transmisión en Instagram junto a la periodista Cecilia Gutiérrez, en la cual aseguró que su exesposo, Jorge Valdivia, tenía una relación con la diputada Maite Orsini.

Al otro día, el exfutbolista fue hasta el condominio en el cual se encuentra la casa que compartieron por años, y que actualmente solo utiliza Daniela y sus hijos, a buscar su ropa, de acuerdo a sus declaraciones.

En las afueras se encontró con Aránguiz, lo que derivó en una discusión, la cual, con el pasar de los minutos habría escalado hasta hechos de violencia, por los cuales incluso tuvo que intervenir Seguridad Ciudadana y Carabineros de Lo Barnechea.

Rigeo toma distancia del escándalo

Habiendo puesto los hechos en contexto, los programas de farándula se han contactado con el entorno familiar de los involucrados para conocer su opinión sobre el caso. Quien quiso hablar fue el cantante Rigeo, hermano de Daniela Aránguiz, quien en un contacto con un programa de TV+ abordó la situación.

Una de las frases de Rigeo de la cual muchos medios hicieron eco fue: "Uno es libre de expresarse, pero contar tu verdad también es bueno porque si te están atacando, tienes que contar tu parte de la historia. Pienso, con la mano en el corazón, que nunca hay que atacar a la mamá de tus hijos".

Rigeo

Esta última oración fue la que en la edición de este jueves 9 de marzo de Las Últimas Noticias, quiso aclarar el cantante, ya que no pretendió que fuera tomada como un "consejo".

"Comenté lo que yo no haría, no di un consejo ni critiqué a nadie. Son todos adultos y yo no soy el dueño de la verdad de nadie", indicó de entrada.

Luego, tomando distancia de Daniela y Jorge, sentenció que "no me gustaría que me involucren, son problemas de ellos dos. Yo solo dije que ojalá sanen su corazón y que con el tiempo esto se calme".

