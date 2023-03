Revisa los mejores memes que dejó el primer capítulo de la nueva temporada de "Casado con Hijos"

10 mar. 2023 - 23:45 hrs.

Tras más de una década de espera, el primer capítulo de la quinta temporada de la serie "Casado con Hijos", protagonizada por "Kena" (Javiera Contador) "Tito" (Fernando Larraín), "Nacho" (Fernando Godoy) y "Titi" (Dayana Amigo), hizo estallar las redes sociales.

El retorno de la familia Larraín a la televisión chilena hizo reír a los miles de chilenos que recordaban con nostalgia las aventuras de uno de los clanes más famosos que han pasado por la pantalla chica.

Los mejores momentos del regreso de "Casado con Hijos"

La nueva temporada de la exitosa serie estuvo marcada por el regreso, después de una década, de Titi y Nacho, los cuales volvieron a la casa familiar con nuevas y divertidas aventuras.

Resulta que la hija mayor de Tito y Kena estuvo en Arabia Saudita acompañando a su pololo futbolista, mientras que su hermano menor se fue a vivir a su propio departamento. Sin embargo, ambos tuvieron problemas que los obligaron a volver donde sus padres.

Obviamente, ambos fueron recibidos de vuelta, a pesar de que Tito no se esperaba que retornaran sus dos hijos al mismo tiempo.

Los mejores memes del primer capítulo de "Casado con Hijos"

En redes sociales, los infaltables memes no se hicieron esperar, tanto de las personas que recordaban con nostalgia a la serie como parte del público que no los conocía y que no paró de reír con los Larraín. A continuación, te dejamos los mejores memes que dejó el primer capítulo:

Yo obligando a todos en mi casa a ver la serie, como en los viejos tiempos #CasadoConHijos pic.twitter.com/lC7JbU0QC7 — Evelyn Sotelo (@Evelyn_Ssotelo) March 11, 2023

nachito está haciendo twerking arriba de la carroza fúnebre mientras marcianeke está cagao de la risa jslja #CasadoConHijospic.twitter.com/GW0lk3vvZQ — ᴄᴏɴɪ (@connieta_) March 11, 2023

Yo viendo el primer capitulo de casado con hijos en 2006 // yo hoy 2023 volviendo a ver la nueva temporada #CasadoConHijos pic.twitter.com/LAtnek1Vod — daniela (@danielaaesc) March 11, 2023

No te lo voy a negar, me he reído #CasadoConHijos pic.twitter.com/QMoZqGMjtr — Ayleen Caimanque (@AyleenScarlett) March 11, 2023

#CasadoConHijos Yo al ver casado con hijos pic.twitter.com/0uYtq4PYTa — Danny el galán (@DanyFelipe_) March 11, 2023

Después de tremendo crossover de Marcianeke en #CasadoConHijos puedo decir que revivió la televisión chilena 🚬 pic.twitter.com/eI3hYsHXaU — Joan Castro #TeamAllay (@EnTnQvC_joan) March 11, 2023

