"Darle este regalo": Carla Jara revela que quiere cambiarse los apellidos y llevar primero el de su madre

08 mar. 2023 - 11:00 hrs.

La exparticipante de "Mekano", Carla Jara, abordó la posibilidad de cambiar su apellido paterno y anteponer el de su madre, Cádiz, en el Registro Civil.

En una sincera entrevista que dio en un programa de TVN, Carla hizo una revisión de su vida, revelando que vivió el abandono de su papá cuando era una niña.

El cambio de apellido de Carla Jara

"Llevo su apellido, que me encantaría cambiármelo. Me encantaría llevar el apellido de mi mamá. Sería Carla Cádiz", indicó, revelando de paso que no es tan sencillo llevar a cabo ese trámite.

"Por el cambio de los hijos, las cosas a su nombre... no es como tan fácil", añadió, aunque se mostró llana a realizarlo a futuro.

Carla Jara Cádiz

"Pero creo que en algún momento de la vida lo voy a hacer, para darle este regalo a mi mamá, porque es la que me ha sacado adelante finalmente en estos 38 años que tengo", sentenció.

A modo de cierre, hizo un homenaje a su progenitora, quien la tuvo cuando era una adolescente de apenas 16 años de edad.

"Ha hecho que me convierta en la mujer que soy. Si bien fue muy estricta conmigo, yo le agradezco que haya sido así, porque quizás me hubiera desviado del camino", aseguró.

¿Cómo enfrentó el abandono de su padre?

En la conversación también abordó cómo fue para ella sobrellevar esta situación de abandono, y las repercusiones que tuvo en los primeros años de su vida.

Carla Jara Cádiz

"Cuando yo era más chica estaba siempre a la defensiva, porque obviamente no quería que me volvieran a abandonar, no quería que me hicieran daño, no quería que volviera a pasar, que alguien me volviera a romper el corazón", señaló.

A eso de los 16 años comenzó a ir al psicólogo, "para entender un poco esto, aceptarlo y desde ahí soltarlo", logrando de esta manera reconciliarse con su historia.

