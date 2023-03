Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo o porque tiene que ganar el Oscar

06 mar. 2023 - 09:08 hrs.

Las papas fritas y el maní ya comprados, el bebestible en el refrigerador y la lista de pendientes de cara a los Oscar cada vez más corta. Estamos a menos de una semana de la entrega de los premios más importantes del mundo del cine y la preparación es clave para una carrera que ¿parece resuelta?

Con el triunfo de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (EEAAO de ahora en adelante) en los premios del Sindicato de Actores, la película de los Daniels quedó fortalecida de cara al domingo 12 de marzo. Como un equipo que ganó el partido de ida por goleada, EEAAO afronta la semana final como cómoda favorita para llevarse las estatuillas doradas, incluyendo, por supuesto, el premio a Mejor Película.

Protagonizada por Michelle Yeoh, Jonathan Ke Quan, Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, la película re-estrenada en cines cuenta con 11 nominaciones. ¿Merece ganar? La verdad es que importa poco, en los Oscar no siempre gana la que más lo merece, mal que mal, la Academia no premia lo mejor.

Momento ¿Cómo es eso que los Oscar no son un premio a lo mejor? Claro que importa la calidad, pero asumir esa premisa es asumir que Chicago es mejor que El Pianista, Shakespeare in Love mejor que Salvando al Soldado Ryan y Green Book es mejor que Roma y me niego a escribir eso.

Entonces, ¿Qué premian los Oscar? La narrativa en torno a la película, los valores que transmite y que ojalá se apeguen al espíritu Americano. Sumamos dos factores (calidad y marketing) y se tiene un ganador del Oscar.

Dicho esto, ¿EEAAO puede ganar la máxima estatuilla? La atmósfera está, es una película con una relación madre/hija como eje central, incluye la idea del sueño americano y es una historia popular (clave para una Academia con una crisis de audiencias).

Pero no nos importa las credenciales que solo son valoradas por los votantes de la Academia ¿La película está buena? EEAAO empieza con una premisa básica y popular. Una dueña de una lavandería, atascada de deudas, recibe el llamado a la aventura cuando tiene que salvar el multiverso, accediendo a las habilidades de sus múltiples “yos”.

Con base en una historia básica, los Daniels crean una película entretenida, creativa y emocional. Una montaña rusa que lleva de la risa al llanto y que aborda la idea del multiverso de un punto de vista distinto al que nos tiene acostumbrado el cine de superhéroes, género que se adueñó del término de multiverso.

EEAAO está hecha bajo el sello de A24, una de las productoras que más ha crecido en los últimos años y fue hecha con 25 millones de dólares, lo que para la industria millonaria de Hollywood es la nada misma. El sueño del pibe, una película pobre, que la rompió en crítica y taquilla, se lleva el premio más importante del cine.

Protagonizada por Michelle Yeoh (mítica actriz china) Jonathan Ke Quan (que vuelve a actuar luego de ser un Goonies y aparecer en Indiana Jones) Jamie Lee Curtis (Final Girl definitiva del cine de terror) y Stephanie Hsu (joven actriz china). Es un elenco con una muy linda historia, con una trayectoria que debería ser reconocida con creces y que terminan siendo ingredientes para el Oscar que se está cocinando.

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo es la película del 2022. Es divertida, tierna y logró hacernos llorar con dos piedras y un par de subtítulos. Una locura maravillosa que no se cansa de ganar.