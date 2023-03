¿Shakira prepara sus maletas? Revelan la fecha en que la cantante se mudaría a Miami

Desde mucho antes de que Shakira y Gerard Piqué rompieran, se hablaba del deseo de la cantante de mudarse a Estados Unidos para seguir impulsando su carrera.

Cuando la colombiana y el catalán firmaron su acuerdo de separación quedó estipulado que ella y sus hijos podrían dejar Barcelona a partir de enero de 2023, pero la partida se dilató. Ahora parece haber una fecha definitiva.

Se conocen tres factores que han retrasado la mudanza de la intérprete de “TQG” a Miami: el período escolar de sus hijos Milan y Sasha en España, los problemas de la cantautora con la Hacienda española y la salud de su padre.

TQG at #2 on @Spotify global chart. Two songs in the Top 6. It’s a pretty amazing feeling! Thank you all for the support! pic.twitter.com/graG6IT3mC