Daniela llamó a Carabineros: Periodista revela nuevos antecedentes de cómo habría sido la detención de Valdivia

02 mar. 2023 - 15:00 hrs.

El "triángulo amoroso" entre Maite Orsini, Jorge "Mago" Valdivia y Daniela Aránguiz, adquirió otro cariz luego de que la recordada exintegrante de "Mekano" revelara que la diputada intercedió frente a Carabineros por el exdeportista.

La parlamentaria reconoció que existió un contacto de ella con Carabineros, pero fue por una situación en específico que Jorge encontró injusta.

Todo sobre Jorge Valdivia

Nuevos antecedentes del caso

Resulta que un día de verano, Valdivia fue detenido en un sector cercano a un parque de la zona oriente de la región Metropolitana, luego de un fallido control de identidad, ya que no portaba sus documentos.

Sin embargo, los hechos no habrían ocurrido exactamente de esta forma. La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, habló en representación de Daniela Aránguiz en el "Mucho Gusto", señalando que la detención se dio en uno de los puentes que cruzan la avenida Kennedy.

Jorge Valdivia

El exdeportista fue detenido tras haber estado en actitudes que daban a entender que tenía intenciones de quitarse la vida. Todo esto él lo grabó y se lo mandó a Daniela, indicó Gutiérrez.

"Jorge Valdivia le manda un video desde una pasarela, la típica pasarela de Kennedy, en la noche, a Daniela. Yo lo vi con mis ojos (...) la Daniela llega al otro día de ese episodio y me dice en maquillaje 'Jorge que no me deja tranquila, ahora que se iba a tirar de un puente'. Yo veo donde le dice 'nos vemos en otra vida, porque si en esta vida no fue, en la próxima será'", relató.

"Entonces la Daniela me dice 'yo estaba con los niños, no podía dejarlos solos, entonces llamé a carabineros y les dije mi exmarido está en la pasarela, dice que se quiere tirar'. Y llegó carabineros y se lo llevaron detenido para evitar que se tirara", añadió.

Esta versión de los hechos se contrapone a la contada por Orsini, ya que ella indicó que los funcionarios que detuvieron a Jorge no lo reconocieron, puesto que andaba con un "capuchón" mientras tomaba aire en un parque de Vitacura.

Todo sobre Famosos chilenos