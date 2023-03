Neme revela la versión de Jorge Valdivia tras conflicto con Daniela Aránguiz: Asegura que no es un "agresor"

02 mar. 2023 - 10:00 hrs.

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, conversó con el círculo cercano a Jorge "Mago" Valdivia sobre la polémica en la que se ve envuelto, junto a su expareja, Daniela Aránguiz.

Todo explotó a comienzos de esta semana, luego que esta última asegurara, a través de una transmisión de Instagram, que el exfutbolista tiene una relación con la diputada Maite Orsini.

Todo sobre Jorge Valdivia

¿Qué dijo el "Mago" Valdivia?

Según explicó Neme: "La versión de la familia Valdivia es la siguiente: Jorge y Daniela se separan en el mes de septiembre (2022). Tenían un viaje programado desde mucho antes a los Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año (...) concretan este viaje, ya separados de hecho, no legal, y en el viaje, me confirma la familia Valdivia, que, efectivamente, hubo conversaciones y acercamientos cariñosos para ver si era posible rearmar o rearticular una relación de pareja".

El periodista agregó que desde el entorno del exfutbolista le confirmaron que todos estos esfuerzos fueron "infructuosos". "Las fiestas de fin de año no fueron nada de gratas, comidas cada uno en un rincón (...) vuelven a Chile, y Jorge Valdivia se siente un hombre soltero, que ya ha aclarado todo con su mujer", acotó.

"Él dice que recibe, de parte de Daniela, mensajes amorosos, de intentarlo otra vez, en fin... y él le dice reiteradamente que esto se acabó, que esto terminó (...) en enero Jorge Valdivia empieza a independizarse, a tomar conciencia de este quiebre, ruptura y conoce a la diputada Orsini que es soltera", añadió Neme.

Jorge Valdivia

Durante todo este tiempo, Aránguiz habría insistido en términos, "amables y no tanto", de que quería regresar con Valdivia, añadió el conductor del matinal.

El conflicto

En la última semana de febrero, Jorge y la diputada habrían ido a pasar unos días de vacaciones a Brasil. Tras regresar a Chile, él decidió ir a la casa que compartía con Daniela, a buscar su ropa en un horario en el que ella no estaba, para evitar confrontaciones.

"Él dice que nunca le pidió explicaciones por el 'live' de Cecilia Gutiérrez. Que él fue simplemente a sacar la última cantidad de ropa que le quedaba en la casa", relató Neme.

"Cuando llega él, ella iba saliendo (del condominio) en el auto y se cruzan. Y ella, según él, Daniela le impide avanzar, le bloquea el paso con el auto. Se bajan los dos y se produce una discusión acalorada (...) lo que dice Jorge Valdivia es que él fue brutalmente agredido, mordido en su espalda, golpeado en su nariz, arañado, en fin, se produce una situación, el carabinero saca a Daniela", explicó el comunicador.

"Jorge Valdivia dice 'yo nunca la agredí, no soy un agresor, me están acusando de algo que no es real y eso me está perjudicando' (...) 'yo he querido proteger a la mamá de mis hijos y no he revelado la verdadera personalidad que ella tiene'", contó el periodista de acuerdo a la información que pudo obtener sobre este caso.

Todo sobre Famosos chilenos