"No me mire así, no se me acerque así": El romántico encuentro entre Pedro y la detective Sara en "Hijos del Desierto"

01 mar. 2023 - 23:40 hrs.

Una romántica escena se vivió en el último capítulo emitido durante este miércoles 1 de marzo de "Hijos del Desierto", luego que Pedro y la detective Sara protagonizaran un inesperado momento.

Esto ocurrió luego de que la detective le preguntara a Pedro sobre la razón de las preocupaciones que él siempre tiene hacia ella.

"¿Por qué hace esto, Pedro?", le dijo Sara Levi en un momento con mucha tensión para ambos.

"Una vez me dijo algo sobre mis labios"

Fue luego de la pregunta que él le respondio: "Es la primera vez que tengo una detective con esos ojazos tan bonitos", lo que desató la calidez en la escena.

"Una vez me dijo algo sobre mis labios", recordó Sara, a lo que Pedro recalcó: "Es que usted es muy bonita".

"No sabe hace cuánto tiempo no me decían algo así", respondió un poco desconcertada la detective.

"No me mire así"

Después de que Pedro rematara con la frase: "Qué pasa en Santiago, ¿qué los hombres son ciegos?", Sara Levi no le quitó la mirada, lo que inevitablemente los condujo a un romantico desenlace.

"No me mire así, no se me acerque así", fue lo último que alcanzó a decir el protagonista del drama antes de que ambos terminaran la escena con un apasionado beso.

