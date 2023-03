Hace más de 20 años: La poco recordada aparición de Pedro Pascal en la serie "Buffy la cazavampiros"

02 mar. 2023 - 08:00 hrs.

Uno de los actores que la está rompiendo actualmente en Hollywood es Pedro Pascal. El chileno, que hace algunas semanas debutó como protagonista en "The Last of Us", este 1 de marzo también vivió el estreno de la tercera temporada de "The Mandalorian", en la que también es el personaje principal.

Durante la última década, la carrera de Pedro ha ido en ascenso, pasando de realizar pequeños personajes en series policiales, a obtener papeles secundarios en importantes producciones, como "Game of Thrones" o "Narcos".

Pedro Pascal en "Buffy la cazavampiros"

El chileno ha forjado una carrera a pulso en Hollywood hace más de 20 años, sumando minutos de actuación en relevantes series, como "Buffy la cazavampiros".

En esta producción, interpretada por la actriz Sarah Michelle Gellar, a Pedro Pascal le tocó ser Edward, uno de los intereses amorosos de la joven en el capítulo "The Freshman".

Durante el episodio en el que aparece, Pedro es secuestrado y luego transformado en vampiro, siendo de este modo la presa de lo que busca Buffy.

Si bien se intenta alejar de ella dejándole una nota de despedida, la muchacha lo logra encontrar, dándose cuenta de que era una de estas criaturas, por lo que tuvo que clavarle una estaca convirtiéndolo en polvo.

Este es uno de los primeros trabajos en los que Pedro Pascal participa. En ese año, 1999, el actor aún se presentaba como Pedro Balmaceda, por lo que así aparece referenciado en los créditos del episodio.

Recordemos que Pedro decidió, hace algunos años, anteponer el apellido de su madre frente al mundo artístico. La misma decisión tomó su hermana, la actriz Lux Pascal.

